Staffel 19Folge 6vom 19.03.2025
Überleben in der TeufelswüsteJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 6: Überleben in der Teufelswüste
23 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12
Im zweiten Teil der Chunin-Prüfung müssen die Anwärter drei Tage in einer Wüste verbringen. Diese Wüste ist allerdings von Dämonen bevölkert, die es auf die Teams, vor allem aber auf Neji und seine Kameraden, abgesehen haben.
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Naruto: Shippuden
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 20-21: Palatin Media