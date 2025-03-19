Staffel 19Folge 9vom 19.03.2025
Flucht gegen VerfolgungJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 9: Flucht gegen Verfolgung
23 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12
Kazami, Muyami und Burami sind auf der Suche nach der Schriftrolle und finden sie bei einem gegnerischen Team. Sie beschließen, die Rolle zu stehlen, und es kommt zum Kampf, nach dessen Ende die Verlierer die Verfolgung aufnehmen.
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Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 20-21: Palatin Media