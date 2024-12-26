Staffel 19Folge 3vom 26.12.2024
Naruto: Shippuden
Folge 3: Drei Fragen
23 Min.Ab 12
Die Chunin-Prüfungen beginnen und Shikamaru übernimmt die Aufsicht in der ersten Runde. Da Naruto kurzfristig verhindert ist, verwandelt Konohamaru sich in ihn und springt für ihn ein. Die Genin müssen einen raffinierten Test bestehen.
