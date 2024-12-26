Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 19Folge 3vom 26.12.2024
Drei Fragen

Drei FragenJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 3: Drei Fragen

23 Min.Folge vom 26.12.2024Ab 12

Die Chunin-Prüfungen beginnen und Shikamaru übernimmt die Aufsicht in der ersten Runde. Da Naruto kurzfristig verhindert ist, verwandelt Konohamaru sich in ihn und springt für ihn ein. Die Genin müssen einen raffinierten Test bestehen.

Weitere Folgen in Staffel 19

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 15 Staffeln und Folgen