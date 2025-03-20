Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 19Folge 11vom 20.03.2025
Tentens Problem

Tentens ProblemJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 11: Tentens Problem

23 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12

Tentens und Ajisais Teams treffen in der Dämonen-Wüste aufeinander und es kommt zum Kampf. Allerdings geht kein eindeutiger Sieger hervor, denn eine Steinlawine überrascht die Kämpfer und begräbt sowohl Ajisai als auch Tenten.

Weitere Folgen in Staffel 19

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 14 Staffeln und Folgen