Staffel 19Folge 11vom 20.03.2025
Naruto: Shippuden
Folge 11: Tentens Problem
23 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12
Tentens und Ajisais Teams treffen in der Dämonen-Wüste aufeinander und es kommt zum Kampf. Allerdings geht kein eindeutiger Sieger hervor, denn eine Steinlawine überrascht die Kämpfer und begräbt sowohl Ajisai als auch Tenten.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media