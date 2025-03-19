Staffel 19Folge 4vom 19.03.2025
Zum Anführer geeignetJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 4: Zum Anführer geeignet
23 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12
Die Genin wissen nicht, wie sie die Aufgabe meistern sollen, doch Neji hat einen Plan. Er weiß, wie er und die anderen den schriftlichen Test bestehen können, doch Sajin, sein Mitstreiter, versucht das um jeden Preis zu verhindern.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media