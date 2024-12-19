Staffel 19Folge 17vom 19.12.2024
Folge 17: Die Verschwörung ist in Gang gesetzt
23 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12
Die Chunin-Prüfungen werden unterbrochen, weil in der Dämonen-Wüste ein Sandsturm tobt. Hinter dem Sturm stecken allerdings Fugi und Houichi, die eine fürchterlichen Plan ausgeheckt haben, um Gaara ein für alle Mal loszuwerden.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
