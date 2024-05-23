Staffel 19Folge 2vom 23.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 2: Die Chunin-Prüfungen beginnen!
22 Min.Folge vom 23.05.2024Ab 12
Die Bewohner von Konohagakure bereiten sich auf die Chunin-Auswahlprüfungen vor. Kakashi überbringt im Auftrag von Tsunade die Einladungen für die zukünftigen Prüflinge. Als Team für Takigakure treten Fuu, Kegon und Yourou an.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media