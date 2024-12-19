Staffel 19Folge 16vom 19.12.2024
Im Schatten der BeidenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 16: Im Schatten der Beiden
23 Min.Folge vom 19.12.2024Ab 12
Ino und Choji werden kurz vor dem Ziel in der Dämonen-Wüste vergiftet und drohen zu scheitern. Nun liegt es an Sakura, die beiden zu retten.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
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