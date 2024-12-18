Staffel 19Folge 14vom 18.12.2024
23 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12
Choji, Sakura und Ino treffen in der Wüste auf das Team Ameno und es kommt zu einem Kampf. Team zehn scheint keine Chance gegen die anderen zu haben und Ino geht zu Boden, kann sich letztendlich aber doch noch zu einer Oase retten.
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media