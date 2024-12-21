Staffel 19Folge 20vom 21.12.2024
Hoffnung, die auf die Zukunft setztJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 20: Hoffnung, die auf die Zukunft setzt
23 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12
Nach dem Zwischenfall in der Wüste nehmen die Chunin-Auswahlprüfungen wieder ihren Lauf. Die Prüflinge kehren zurück in ihre Dörfer, um dort auf die Entscheidung und die Ernennung zum Chunin zu warten. Naruto widmet sich wieder seinem Training.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media