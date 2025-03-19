Staffel 19Folge 8vom 19.03.2025
Naruto: Shippuden
Folge 8: Die den Gipfel erreicht haben
23 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12
Lee ist fasziniert von Shira und dessen Fähigkeiten, auch weil ihre Kampfstile sich ähneln. Um ihre Kräfte zu messen, kämpfen Lee und Shira gegeneinander. Außerdem wird die wahre Identität von Fuu, Kegon und Yourou aufgedeckt.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media