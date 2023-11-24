Staffel 6Folge 29vom 24.11.2023
Die Wahrheit über Itachi Uchiha - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 29: Die Wahrheit über Itachi Uchiha - Teil 2
23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Itachi war ein Verbrecher, da er seine gesamte Familie (außer Sasuke) und den Clan getötet hat, dies tat er jedoch nur, um einen blutigen Krieg Konohas zu beenden.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media