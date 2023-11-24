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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 6Folge 29vom 24.11.2023
Die Wahrheit über Itachi Uchiha - Teil 2

Die Wahrheit über Itachi Uchiha - Teil 2Jetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 29: Die Wahrheit über Itachi Uchiha - Teil 2

23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12

Itachi war ein Verbrecher, da er seine gesamte Familie (außer Sasuke) und den Clan getötet hat, dies tat er jedoch nur, um einen blutigen Krieg Konohas zu beenden.

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