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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 6Folge 24vom 24.11.2023
Licht und Schatten

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Naruto: Shippuden

Folge 24: Licht und Schatten

23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12

Sasuke glaubt, endlich mit Itachi abrechnen zu können. Itachi erzählt Sasuke vom Mangekyo Sharingan und auch von Madara, der entgegen jeglicher Annahme noch lebt.

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