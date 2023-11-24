Staffel 6Folge 24vom 24.11.2023
Licht und SchattenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 24: Licht und Schatten
23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Sasuke glaubt, endlich mit Itachi abrechnen zu können. Itachi erzählt Sasuke vom Mangekyo Sharingan und auch von Madara, der entgegen jeglicher Annahme noch lebt.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media