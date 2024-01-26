Staffel 6Folge 17vom 26.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 17: Das Dorf des ewigen Regens
22 Min.Folge vom 26.01.2024Ab 12
Jiraiya ist in Ame-Gakure angekommen und will sich umsehen. Alle Bewohner verhalten sich friedlich. Durch einen Trick findet er heraus, dass ein gewisser GRaf Pain über das Dorf herrscht.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media