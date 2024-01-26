Staffel 6Folge 19vom 26.01.2024
Schüler gegen MeisterJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 19: Schüler gegen Meister
20 Min.Folge vom 26.01.2024Ab 12
Jiraiya muss gegen Nagato alias Pain, seinen früheren Schüler, kämpfen, doch dieser erweist sich als harter Gegner.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media