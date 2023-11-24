Staffel 6Folge 30vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 30: Ein außergewöhnlicher Gegner
19 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Team Taka macht sich unter Sasukes Leitung auf die Suche nach dem Achtschwänzigen. Die Suche führt sie zu einem Rapper namens "Killerbeat".
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media