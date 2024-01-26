Staffel 6Folge 16vom 26.01.2024
Geschichten eines mutigen Ninjas - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 16: Geschichten eines mutigen Ninjas - Teil 2
23 Min.Folge vom 26.01.2024Ab 12
Der zweite Teil der Geschichte von Jiraiya. Er kämpft im dritten großen Ninja-Krieg an der Seite von Tsunade und Orochimaru - die drei werden die "legendären Sannin".
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media