Staffel 6Folge 22vom 24.11.2023
Itachis EinladungJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 22: Itachis Einladung
23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Das erste Akatsuki-Versteck wurde von Sasuke und seinem Team gefunden. Itachi ist dort und fordert Sasuke auf, zum Versteck des Uchiha-Clans zu kommen.
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Naruto: Shippuden
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media