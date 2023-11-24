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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 6Folge 31vom 24.11.2023
Sasuke gegen den Achtschwänzigen

Sasuke gegen den AchtschwänzigenJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 31: Sasuke gegen den Achtschwänzigen

19 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12

Team Taka stellt sich dem Achtschwänzigen. Doch der Kampf gestaltet sich schwieriger als gedacht. Killerbeat nervt mit seinen Rap-Einlagen und ist auch ein harter Gegner.

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