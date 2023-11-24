Staffel 6Folge 31vom 24.11.2023
Sasuke gegen den AchtschwänzigenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 31: Sasuke gegen den Achtschwänzigen
19 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Team Taka stellt sich dem Achtschwänzigen. Doch der Kampf gestaltet sich schwieriger als gedacht. Killerbeat nervt mit seinen Rap-Einlagen und ist auch ein harter Gegner.
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Naruto: Shippuden
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media