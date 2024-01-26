Staffel 6Folge 20vom 26.01.2024
Das Rinnegan der sechs PfadeJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 20: Das Rinnegan der sechs Pfade
20 Min.Folge vom 26.01.2024Ab 12
Jiraiya hat seine Kröten Shima und Fukasaku zu Hilfe in seinem Kampf gegen Pain gerufen. Der hat jedoch auch Hilfe und diese besitzen wie er das Rinnegan.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media