Staffel 6Folge 23vom 24.11.2023
Die Suche nach der WahrheitJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 23: Die Suche nach der Wahrheit
23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Am Versteck des Uchiha-Clans agekommen, wird Sasuke von Itachi bereits erwartet. Erinnerungen an die gemeinsame Vergangenheit prägen den Kampf der Brüder.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
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