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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 6Folge 25vom 24.11.2023
Kampf unter Brüdern

Kampf unter BrüdernJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 25: Kampf unter Brüdern

23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12

Sasuke und Itachi kämpfen gegeneinander, während Zetsu beobachtet und kommentiert. Itachi droht, Sasukes Augen zu stehlen, doch Sasuke kann das Blatt wenden.

Weitere Folgen in Staffel 6

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