Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 6Folge 15vom 26.01.2024
Geschichten eines mutigen Ninjas - Teil 1

Folge 15: Geschichten eines mutigen Ninjas - Teil 1

23 Min.Folge vom 26.01.2024Ab 12

Die Geschichte des jungen Jiraiyas wird erzählt. Vom Hokage trainiert und mit Orochimaru und Tsunade in seinem Team, entdeckt er bald, dass sein vertrauter Geist eine Kröte ist.

