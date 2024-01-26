Staffel 6Folge 18vom 26.01.2024
Mensch oder Gott?Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 18: Mensch oder Gott?
20 Min.Folge vom 26.01.2024Ab 12
Jiraiya ist verwirrt, denn plötzlich steht seine totgeglaubte Schülerin Konan vor ihm. Wie kann es sein, dass sie lebt?
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
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