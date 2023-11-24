Staffel 6Folge 26vom 24.11.2023
Naruto: Shippuden
Folge 26: Orochimarus Chance
23 Min.Folge vom 24.11.2023Ab 12
Der Kampf zwischen Sasuke und Itachi erreicht seinen Höhepunkt. Orochimaru versucht, Sasukes Körper zu übernehmen, scheitert jedoch. Sasuke gelingt es, Itachi zu besiegen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media