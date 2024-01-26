Staffel 6Folge 14vom 26.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 14: Alte Freunde
22 Min.Folge vom 26.01.2024Ab 12
Naruto begegnet Itachi, der mit Naruto unter vier Augen reden möchte. Tsunade und Jiraiya sprechen in Konoha über die aktuellen Ereignisse.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
