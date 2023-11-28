Staffel 9Folge 13vom 28.11.2023
Folge 13: Gen-Jutsu für Anfänger - Teil 2
21 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Kandachi hat die Herrschaft über das Dorf an sich gerissen, das Naruto mit Jiraiya besuchen soll. Die Beiden müssen gegen Kandachi kämpfen, der sich als fieser schwieriger Gegner beweist. Die Dorfbewohner wollen sich aus Angst nicht wehren.Schließlich hilft Tanishi den Ninjas, um Kandachi das Handwerk zu legen.
Naruto: Shippuden
