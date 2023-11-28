Staffel 9Folge 15vom 28.11.2023
Der ewige Ge-NinJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 15: Der ewige Ge-Nin
21 Min.Folge vom 28.11.2023Ab 12
Ein Rückblick: Hayama, Tekune, Kosuke und Naruto sollen zusammen die Grenze verteidigen. Kosuke ist ein besonderer Ninja, der seit 50 Jahren Ge-Nin ist. Einzig Hayama schätzt den alten Herren und seine Erfahrung.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media