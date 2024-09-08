Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 14Folge 10vom 08.09.2024
23 Min.Folge vom 08.09.2024Ab 12

Shikaku Nara erklärt Naruto die Situation und bittet ihn, seinen Sohn und die anderen zu retten. Shikamaru, Choji, Neji und Kiba kämpfen weiterhin gegen die Sound Four und erfahren, dass diese das Mal des Fluches tragen.

