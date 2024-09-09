Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 14Folge 14vom 09.09.2024
Die Rang A-Mission: Wettkampf im Schloss

Folge 14: Die Rang A-Mission: Wettkampf im Schloss

23 Min.Folge vom 09.09.2024Ab 12

Als Naruto gegen einen wiederbelebten Samurai kämpft, stellen die beiden fest, dass sie sich kennen. Naruto erinnert sich an die Jahre zurückliegende Mission, bei der er mit dem Team Zehn eine Geisel aus den Händen des Samurai befreien sollte.

