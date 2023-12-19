Staffel 3Folge 1vom 19.12.2023
Das Geheimnis, das geheim bleiben wird?Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 1: Das Geheimnis, das geheim bleiben wird?
22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Naruto, Sasuke und Sakura wollen unbedingt wissen, was Kakashi hinter seinem Tuch verbirgt und warum er es nie abnimmt. Wilde Mutmaßungen werden angestellt. Als alle Pläne, ihn zu überlisten, fehlschlagen, fragt Naruto ihn einfach direkt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media