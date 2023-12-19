Staffel 3Folge 13vom 19.12.2023
Volle Kraft Voraus, Choji!Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 13: Volle Kraft Voraus, Choji!
22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Shikamaru und die anderen konnten sich endlich befreien, aber Jirobo wartet schon auf sie.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media