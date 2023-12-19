Staffel 3Folge 15vom 19.12.2023
Der Spinnen-SpielerJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 15: Der Spinnen-Spieler
22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Shikamaru nimmt Jirobos Gestalt an, doch seine Tarnung fliegt auf. Sasuke ist noch nicht eingeholt.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media