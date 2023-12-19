Staffel 3Folge 10vom 19.12.2023
Die Formation Eiserne Wand!Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 10: Die Formation Eiserne Wand!
22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Sakura gelingt es nicht, Sasuke davon abzuhalten, das Dorf mit den Oto-Nins zu verlassen.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media