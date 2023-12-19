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Naruto

NarutoStaffel 3Folge 10vom 19.12.2023
Die Formation Eiserne Wand!

Die Formation Eiserne Wand!Jetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 10: Die Formation Eiserne Wand!

22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12

Sakura gelingt es nicht, Sasuke davon abzuhalten, das Dorf mit den Oto-Nins zu verlassen.

Weitere Folgen in Staffel 3

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