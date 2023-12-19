Staffel 3Folge 2vom 19.12.2023
Folge 2: Eine Mission der Klasse: 1A Zoff!
22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Naruto und seine Freunde werden von Tsunade auf eine Mission ins Land des Tees geschickt, um zu schlichten. Dort gibt findet ein Wettbewerb zwischen zwei Familien statt, bei dem nicht alles mit rechten Dingen zuzugehen scheint.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
12
Copyrights:© Palatin Media