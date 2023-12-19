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Naruto

NarutoStaffel 3Folge 7vom 19.12.2023
Zwei Ninjas drehen auf

Zwei Ninjas drehen aufJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 7: Zwei Ninjas drehen auf

22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12

Um seinen sehnlichen Wunsch wahr werden zu lassen, entscheidet Lee, sich einer riskanten Operation zu unterziehen. Sasuke, der im Krankenhaus liegt, kommt nicht damit klar, dass Naruto ihn retten musste. Er möchte ein Duell.

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