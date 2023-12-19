Staffel 3Folge 7vom 19.12.2023
Zwei Ninjas drehen aufJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 7: Zwei Ninjas drehen auf
22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Um seinen sehnlichen Wunsch wahr werden zu lassen, entscheidet Lee, sich einer riskanten Operation zu unterziehen. Sasuke, der im Krankenhaus liegt, kommt nicht damit klar, dass Naruto ihn retten musste. Er möchte ein Duell.
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Naruto
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media