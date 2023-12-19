Staffel 3Folge 16vom 19.12.2023
Sichtfeld 360 Grad! Der blinde Fleck ...Jetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 16: Sichtfeld 360 Grad! Der blinde Fleck ...
21 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Neji kämpft mit Kidomaru, während die anderen weiterhin nach Sasuke suchen. Im Kampf erkennt Kidomaru, dass Neji einen blinden Fleck hat. Seine Theorie erweist sich als richtig, denn Neji kann seinen Angriff nicht blockieren.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media