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Naruto

NarutoStaffel 3Folge 3vom 19.12.2023
Verschwörung im tiefen Ozean

Verschwörung im tiefen OzeanJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 3: Verschwörung im tiefen Ozean

22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12

Der Startschuss für das Rennen ist gefallen, und Idate hat sich eine clevere Taktik ausgedacht. Er rennt Richtung Wald, statt wie alle anderen zum Hafen und erklärt den Freunden, dass im nördlichen Hafen die Strömung günstiger ist.

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