Staffel 3Folge 3vom 19.12.2023
Verschwörung im tiefen OzeanJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 3: Verschwörung im tiefen Ozean
22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Der Startschuss für das Rennen ist gefallen, und Idate hat sich eine clevere Taktik ausgedacht. Er rennt Richtung Wald, statt wie alle anderen zum Hafen und erklärt den Freunden, dass im nördlichen Hafen die Strömung günstiger ist.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media