Staffel 3Folge 20vom 19.12.2023
Naruto
Folge 20: Der doppelte Sakon
22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Kiba sieht sich bei einem Duell indirekt gleich zwei Gegnern gegenüber: Sakon vereint in sich nicht nur seine eigenen, sondern auch die Kräfte seines Bruders Ukon, da dieser in Sakons Körper wohnt. Kiba fürchtet, keine Chance zu haben.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
