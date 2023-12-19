Staffel 3Folge 17vom 19.12.2023
Folge 17: Nejis Schwachpunkt
21 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Kidomaru ändert seine Taktik und holt sich Pfeil und Bogen, um Nejis blinden Fleck anzugreifen. Aber Neji schickt sein Chakra zum Pfeil und lähmt dadurch Kidomaru. Als er sich nicht mehr helfen kann, nähert sich Neji und setzt zum letzten Schlag an.
