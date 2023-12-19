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Naruto

NarutoStaffel 3Folge 18vom 19.12.2023
Plan B

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Naruto

Folge 18: Plan B

21 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12

Bis Sasuke bei Orochimaru eintrifft, muss er noch einige Zeit überbrücken, weshalb sich Kabuto einen Plan überlegt, um ihm dabei zu helfen.. Kimimaro spielt allerdings ebenfalls eine wichtige Rolle dabei, um Orochimaru retten zu können.

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