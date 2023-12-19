Staffel 3Folge 4vom 19.12.2023
Naruto
Folge 4: Alte Feindschaft rostet nicht
22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Idate hat es zurück aufs Land geschafft, nachdem das Boot der Freunde angegriffen worden war. Dort wartet Aoi auf ein, sein alter Erzfeind. Ein Kampf entbrennt, in dem Idate durch giftige Nadeln verletzt und bewegungsunfähig gemacht wird.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media