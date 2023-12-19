Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto

NarutoStaffel 3Folge 4vom 19.12.2023
Alte Feindschaft rostet nicht

Alte Feindschaft rostet nicht

Naruto

Folge 4: Alte Feindschaft rostet nicht

22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12

Idate hat es zurück aufs Land geschafft, nachdem das Boot der Freunde angegriffen worden war. Dort wartet Aoi auf ein, sein alter Erzfeind. Ein Kampf entbrennt, in dem Idate durch giftige Nadeln verletzt und bewegungsunfähig gemacht wird.

