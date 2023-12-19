Staffel 3Folge 9vom 19.12.2023
Naruto
Folge 9: Die Verlockung der Otos
22 Min.Ab 12
Oranchimaru schickt Sakon, Tayuya, Jirobo und Kidomaru in den Kampf gegen Sasuke. Dass dieser in dieser Schlacht nur verlieren kann, ist ein bewusster Schachzug von Orancimaru, damit Sasuke ihn um mehr Kraft bitten wird.
Naruto
