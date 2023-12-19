Staffel 3Folge 21vom 19.12.2023
Naruto
Folge 21: Drei Einzelkämpfer für Sasuke
22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Im Kampf gegen Sakon und Ukon erleiden Kiba und Akamaru schwere Verletzungen. Sie können sich gerade noch in den Fluss retten, um vor den Gegnern zu fliehen. Unterdessen kämpft Naruto immer noch verbissen gegen Kimimaro.
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media