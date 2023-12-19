Staffel 3Folge 22vom 19.12.2023
Ein seltsames SchachspielJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 22: Ein seltsames Schachspiel
22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Tayuya nutzt im Kampf gegen Shikamaru seine Musiktalente, um diesen zu besiegen: Er spielt ein Lied auf der Flöte, das eine spezielle Wirkung auf Shikamaru hat. Dieser will sich das jedoch nicht lange gefallen lassen und dreht den Spieß um.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media