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Naruto

NarutoStaffel 3Folge 22vom 19.12.2023
Ein seltsames Schachspiel

Ein seltsames SchachspielJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 22: Ein seltsames Schachspiel

22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12

Tayuya nutzt im Kampf gegen Shikamaru seine Musiktalente, um diesen zu besiegen: Er spielt ein Lied auf der Flöte, das eine spezielle Wirkung auf Shikamaru hat. Dieser will sich das jedoch nicht lange gefallen lassen und dreht den Spieß um.

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