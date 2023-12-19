Staffel 3Folge 23vom 19.12.2023
Das Gefäß wird geöffnetJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 23: Das Gefäß wird geöffnet
22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Zu Shikamarus Überraschung ist Tayuya immer noch an der Spitze. Naruto liegt hinter Kimimaro.
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Naruto
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Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media