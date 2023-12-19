Staffel 3Folge 28vom 19.12.2023
Naruto
Folge 28: Die Wahrheit kommt ans Licht
22 Min.Ab 12
Naruto holt Sasuke ein und bringt seinen Unmut darüber zum Ausdruck, dass Sasuke einfach abgehauen sei. Sasuke gesteht daraufhin, dass er Naruoto sowieso noch nie leiden konnte und auch nicht nach Konoha zurückkehren wird.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
