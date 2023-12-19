Staffel 3Folge 34vom 19.12.2023
Das Tal des EndesJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 34: Das Tal des Endes
22 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 12
Der Kampf zwischen Sasuke und Naruto neigt sich dem Ende. Sasuke nutzt die unglaublichen Kräfte des Fluchmals zu seinem Vorteil und siegt über Naruto. Als Letzterer bewusstlos auf dem Boden liegt, lässt Sasuke ihn am Leben.
Naruto
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media