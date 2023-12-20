Staffel 3Folge 38vom 20.12.2023
Kageros VerwandlungJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 38: Kageros Verwandlung
22 Min.Folge vom 20.12.2023Ab 12
Naruto, Sakura und Jiraya kommen in ein Dorf, in dem sie Informationen zu finden hoffen. Jiraiya geht auf "Informationsbeschaffung" und trifft in einer Bar eine Frau, die ihm angeblich weiterhelfen kann. Aber sie lockt ihn in einen Hinterhalt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media