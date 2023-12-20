Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto

Naruto Staffel 3 Folge 38 vom 20.12.2023
Kageros Verwandlung

Naruto

Folge 38: Kageros Verwandlung

22 Min. Folge vom 20.12.2023 Ab 12

Naruto, Sakura und Jiraya kommen in ein Dorf, in dem sie Informationen zu finden hoffen. Jiraiya geht auf "Informationsbeschaffung" und trifft in einer Bar eine Frau, die ihm angeblich weiterhelfen kann. Aber sie lockt ihn in einen Hinterhalt.

