Staffel 3Folge 40vom 20.12.2023
Kabutos FalleJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 40: Kabutos Falle
21 Min.Folge vom 20.12.2023Ab 12
In Orochimarus Machtzentrale kommt es zu einem unerwarteten Kräftemessen zwischen Naruto und Kabuto. Letzterer manipuliert jedoch ihrer beider Herzschläge, sodass diese plötzlich parallel sind. Sasame greift ein, um die Situation zu entschärfen.
Naruto
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media